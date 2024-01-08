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В Германии заявили об оплате половины всей помощи ЕС Украине

Глава минфина ФРГ Линднер: Берлин оплачивает половину всей помощи ЕС Украине
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Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Embassy Kyiv Ukraine
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Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер 6 января заявил, что Германия оплачивает половину всей помощи Евросоюза (ЕС) Украине.

«На данный момент Германия оплачивает половину всей помощи Евросоюза Украине», — сказал он в эфире YouTube-канала Свободной демократической партии Германии.

Как отметил Линднер, другие финансово мощные государства ЕС должны прилагать больше усилий для помощи Украине.

При этом министр указал, что антироссийские санкции спровоцировали рост цен на нефть и газ. Также экономика ФРГ столкнулась с серьезными проблемами из-за ситуации в США, инфляции в Китае и повышения процентных ставок.

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Ранее, 4 января, сообщалось, что Германия передала Украине еще один пакет военной помощи, в который вошли 10 боевых машин пехоты (БМП) Marder, боеприпасы для танков Leopard 2 современной модификации A6 и система противовоздушной обороны (ПВО) Skynex.

Полковник армии ФРГ Ральф Тиле 26 декабря рассказал, что материально-техническое состояние Вооруженных сил Германии ухудшилось за последние два года. По его мнению, в начале спецоперации России на Украине запасы бундесвера были небольшими, теперь же они «пустые».

22 декабря ФРГ передала Киеву новую партию военной помощи. В нее вошли три зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard в комплекте с запчастями, боеприпасы для танков Leopard 2A6 и две бронированные машины Wisent 1.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 декабря отметил, что Германия является второй страной в мире по уровню помощи Украине. Однако он заявил, что Киев будет оценивать поддержку Берлина по реальным действиям, а не по словам поддержки.

13 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что в федеральный бюджет Германии на 2024 год заложено €8 млрд в качестве военной и финансовой помощи Украине. Также он в очередной раз пообещал оказывать данную поддержку так долго, сколько это будет необходимо.

Шольц 9 декабря заявил, что помощь Украине стала «финансовым вызовом» для Германии. Однако канцлер подчеркнул, что необходимо быть готовыми оказывать помощь Украине еще в течение двух-трех последующих лет.

До этого, 7 декабря, ученые ведущего классического университета и научного центра Германии — Кильского университета — подсчитали, что объем военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине со стороны западных государств с августа по октябрь 2023 года упал почти на 90% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. За три месяца из 42 государств, предлагающих помощь Киеву, только 20 взяли на себя обязательства по предоставлению новых пакетов помощи, сообщили там.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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