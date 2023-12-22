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Германия передала Украине новую партию вооружений

ФРГ за неделю отправила Украине три ЗСУ Gepard с запчастями и 10 БПЛА Vector
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Christoph Hardt
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Германия передала Украине новую партию военной помощи. Об этом 22 декабря сообщается на сайте правительства ФРГ.

В пакет военной помощи за прошедшую неделю вошли три зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard в комплекте с запчастями, боеприпасы для танков Leopard 2A6 и две бронированные машины Wisent 1.

Помимо этого, Берлин отправил Киеву более 30 тыс. снарядов для ЗСУ Gepard, 10 разведывательных беспилотников Vector с запчастями и 2,5 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Также были переданы две машины пограничной службы, восемь грузовиков Zetros, несколько прицепов и медикаменты.

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Ранее, 20 декабря, президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет оценивать поддержку Берлина по реальным действиям, а не словам поддержки. Также он отметил, что Германия является второй страной в мире по уровню помощи Украине.

15 декабря Bild сообщила, что в следующем году в Германии поднимут налоги на отопление и топливо из-за недостатка бюджета. Также будут отменены налоговые льготы на дизель, что скажется на сельском хозяйстве и ценах на продукты.

До этого, 13 декабря, канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что в федеральный бюджет Германии на 2024 год заложено €8 млрд в качестве военной и финансовой помощи Украине. Также он в очередной раз пообещал оказывать данную поддержку так долго, сколько это будет необходимо. Глава минфина Кристиан Линднер уточнил, что речь идет о прямой помощи помимо той, что оказывается со стороны ЕС.

Ранее, 9 декабря, Шольц заявил, что помощь Украине стала «финансовым вызовом» для Германии. Однако канцлер подчеркнул, что необходимо быть готовыми оказывать помощь Украине еще в течение двух-трех последующих лет.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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