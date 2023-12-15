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Bild заявила о росте цен на топливо и отопление в Германии в 2024 году

Bild: заправка и отопление станут существенно дороже для всех горожан
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Фото: Global Look Press/Hannes P Albert
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Цены на топливо и отопление значительно вырастут в следующем году на фоне согласования нового проекта бюджета. Об этом 15 декабря сообщило немецкое издание Bild.

Кабмин ФРГ пришел к соглашению относительно нового проекта федерального бюджета на 2024 год, вокруг которого шли долгие дебаты.

«Самое главное последствие планов «светофоров» (разговорное название правящей коалиции. — Ред.) заправка и отопление станут существенно дороже для всех горожан», — пишет портал.

Ожидается, что налог на выбросы углекислого газа вырастет с €30 до €45, что намного выше, чем планировалось ранее. Более того, в 2025 году налог поднимут еще на €10 — до €55. Отмечается, что это повлияет на стоимость билетов на внутренние авиаперелеты.

«Уже заранее было известно: «светофор» хочет заткнуть кратер из €17 млрд прежде всего за счет повышения цен на углекислый газ», — добавили журналисты.

Также в материале сообщается, что планируется облагать налогом всю пластиковую упаковку. Оплата налогов ляжет на плечи производителей и ритейлеров, что, вероятно, повлияет на конечную цену продукции. По информации издания, будут отменены налоговые льготы на использование дизельного топлива для сельскохозяйственных предприятий. Помимо этого, планируется отменить поддержку покупки электромобилей раньше, чем планировалось изначально.

Оппозиция жестко критикует решения кабмина. Генеральный секретарь Христианско-социального союза Мартин Хубер заявил, что подобные меры в первую очередь ставят под удар жителей сельских районов, которые должны «больше всего платить за этот «светофорный» хаос».

Лидер Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц назвал решения кабмина гнилым компромиссом.

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Ранее, 9 декабря, Шольц заявил, что помощь Украине стала «финансовым вызовом» для Германии. Однако канцлер подчеркнул, что необходимо быть готовыми оказывать помощь Украине еще в течение двух–трех последующих лет.

В конце ноября Шольц пообещал продолжать поддержку Украины вопреки сложностям с немецким бюджетом. Он также напомнил, что после начала конфликта на Украине ФРГ приняла у себя сотни тысяч беженцев из этой страны. По его словам, это «было правильно», однако стало для немцев «огромной нагрузкой». При этом, согласно последнему соцопросу, деятельностью Шольца на посту канцлера довольны только 20% жителей ФРГ

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