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Зеленский заявил о намерении оценивать помощь Германии по реальным поступкам

Зеленский заявил, что будет оценивать поддержку от Германии по реальным делам
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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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Украина будет оценивать помощь от Германии по реальным действиям, а не только по словам поддержки. Такое заявление 19 декабря сделал украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции.

В ходе мероприятия ему задали вопрос о том, верит ли он заявлениям, включая слова немецкого канцлера Олафа Шольца, о готовности поддерживать Киев «до конца».

«Германия во главе с канцлером Шольцем вторая по объему поддержки в мире, вторая по поддержке Украины — финансовой, милитари (военное. — Ред.), всё вместе. Я хочу поблагодарить только [немецкое] общество и его за то, что вы это сделали. Что такое «до конца» просто? Посмотрим, будем судить все-таки по шагам людей, а не только по словам», — заявил Зеленский.

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Ранее, 13 декабря, Шольц сообщил, что в федеральный бюджет Германии на 2024 год заложено €8 млрд в качестве военной и финансовой помощи Украине. Также он в очередной раз пообещал оказывать данную поддержку так долго, сколько это будет необходимо. Глава минфина Кристиан Линднер уточнил, что речь идет о прямой помощи помимо той, что оказывается со стороны ЕС.

11 декабря канцлер ФРГ призвал Евросоюз дать сигнал, что помощь Украине не ослабнет. Он считает, что конфликт на ее территории будет длиться долго, в связи с чем помощь ей должна иметь долгосрочную перспективу. В частности, Шольц заявил о необходимости производства достаточного количества боеприпасов.

9 декабря Шольц заявил, что помощь Украине стала «финансовым вызовом» для Германии. Однако канцлер подчеркнул, что необходимо быть готовыми оказывать помощь Украине еще в течение двух–трех последующих лет.

До этого, 28 ноября, Шольц пообещал продолжать поддержку Украины вопреки сложностям с немецким бюджетом. Он также напомнил, что после начала конфликта на Украине ФРГ приняла у себя сотни тысяч беженцев из этой страны. По его словам, это «было правильно», однако стало для немцев «огромной нагрузкой». При этом, согласно последнему соцопросу, деятельностью Шольца на посту канцлера довольны только 20% жителей ФРГ.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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