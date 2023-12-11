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Шольц призвал ЕС дать сигнал о продолжении помощи Украине

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Фото: Global Look Press/Philipp Schulze
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Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Европейский союз (ЕС) дать сигнал, что помощь Украине не ослабнет.

«Важно, чтобы как раз в этой ситуации мы вместе в Европе и за ее пределами сигнализировали Украине, что она может положиться на нашу помощь», — сказал Шольц 11 декабря на пресс-конференции в Берлине.

По его словам, конфликт на Украине будет длиться долго, в связи с чем помощь Украине должна иметь долгосрочную перспективу. В частности, Шольц заявил о производстве достаточно количества боеприпасов.

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Ранее в этот день газета Financial Times сообщила, что для авторитета ЕС в качестве союзника Украины настало критическое время. По ее данным, в случае неспособности лидеров Евросоюза согласовать пакет мер поддержки на саммите ЕС, который пройдет на текущей неделе, макрофинансовая стабильность Украины будет поставлена под угрозу.

Ранее, 7 декабря, ученые ведущего классического университета и научного центра Германии — Кильского университета — подсчитали, что объем военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине со стороны западных государств с августа по октябрь упал почти на 90% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. За последние три месяца из 42 государств, предлагающих помощь Киеву, только 20 взяли на себя обязательства по предоставлению новых пакетов помощи, сообщили там.

До этого, 4 декабря, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, выступающий против поставок оружия Украине, сообщил, что в разговоре с украинским коллегой Денисом Шмыгалем исключил поставки оружия с государственных складов и складов словацкой армии.

1 декабря агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что лидерам ЕС на саммите сообщества, который пройдет 14–15 декабря, будет трудно достичь согласия по вопросу предоставления €50 млрд Украине.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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