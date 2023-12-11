FT сообщила о критическом времени для поддержки Украины со стороны ЕС

Для авторитета Европейского союза (ЕС) в качестве союзника Украины настало критическое время. Об этом в понедельник, 11 декабря, написала газета Financial Times.

По ее данным, в случае неспособности лидеров Евросоюза согласовать пакет мер поддержки на саммите ЕС, который пройдет на текущей неделе, макрофинансовая стабильность Украины будет поставлена под угрозу.

Газета отмечает, что 26 государств Евросоюза согласны с выделением Украине €50 млрд, но расходятся во мнениях по поводу порядка и статей расходов из общего бюджета. Единственной страной, выступающей против выделения помощи, является Венгрия, которая наложит вето на любое решение о финансовой поддержке.

Сообщается, что задержка с принятием решения также критически отразится на способность Украины вести боевые действия. В связи с этим США оказывают давление на Евросоюз, чтобы он исполнил взятые на себя обязательства.

Ранее, 7 декабря, ученые ведущего классического университета и научного центра Германии — Кильского университета — подсчитали, что объем военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине со стороны западных государств с августа по октябрь упал почти на 90% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. За последние три месяца из 42 государств, предлагающих помощь Киеву, только 20 взяли на себя обязательства по предоставлению новых пакетов помощи, сообщили там.

До этого, 4 декабря, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, выступающий против поставок оружия Украине, сообщил, что в разговоре с украинским коллегой Денисом Шмыгалем исключил поставки оружия с государственных складов и складов словацкой армии.

1 декабря агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что лидерам ЕС на саммите сообщества, который пройдет 14–15 декабря, будет трудно достичь согласия по вопросу предоставления €50 млрд Украине.

До этого сообщалось, что европейские страны планируют начать передавать Киеву истребители F-16 в I квартале 2024 года. В это время Украина надеется получить 19 самолетов от Дании. Впоследствии самолеты Киеву также обещали поставить Нидерланды и Бельгия. Однако в начале декабря лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс заявил, что выступает за прекращение поставок оружия Украине.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.