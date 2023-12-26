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Полковник армии ФРГ заявил об ухудшении материально-технического состояния армии

Полковник ФРГ Тиле: материально-техническое состояние армии Германии ухудшилось
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Frank Hoermann
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Материально-техническое состояние Вооруженных сил Германии ухудшилось за последние два года. Об этом 26 декабря заявил полковник армии ФРГ Ральф Тиле в интервью изданию Focus-online.

По его мнению, в начале спецоперации России на Украине запасы бундесвера были небольшими, теперь же они «пустые». Тиле подчеркнул, что реальность немецкой армии такова, что если страна подвергнется нападению, то боеприпасов для ведения боевых действий хватит на несколько часов.

«Раньше это было три дня. Сегодня это больше похоже на часы», — сказал полковник, отвечая на вопрос о том, сколько продержится Германия в условиях войны.

Помимо этого, Тиле отметил, что желаемое кадровое планирование в армии «нереально» из-за рождаемости и процедур подбора персонала. Кроме того, по его словам, у бундесвера нет четкой стратегии борьбы с современными технологиями, а организация закупок для армии не способна административно удовлетворить текущие меняющиеся потребности.

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Ранее, 22 декабря, Германия передала Украине новую партию военной помощи. В пакет военной помощи за прошедшую неделю вошли три зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard в комплекте с запчастями, боеприпасы для танков Leopard 2A6 и две бронированные машины Wisent 1. Берлин также отправил Киеву более 30 тыс. снарядов для ЗСУ Gepard, 10 разведывательных беспилотников Vector с запчастями и 2,5 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

20 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет оценивать поддержку Берлина по реальным действиям, а не словам поддержки. Также он отметил, что Германия является второй страной в мире по уровню помощи Украине. 19 декабря бундесвер поручил оборонному концерну Rheinmetall производство десятков тысяч снарядов для украинской армии. Отмечается, что к заключению крупных контрактов на артиллерийские боеприпасы привела необходимость пополнения запасов.

До этого, 13 декабря, канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что в федеральный бюджет Германии на 2024 год заложено €8 млрд в качестве военной и финансовой помощи Украине. Также он в очередной раз пообещал оказывать данную поддержку так долго, сколько это будет необходимо. Глава минфина Кристиан Линднер уточнил, что речь идет о прямой помощи помимо той, что оказывается со стороны ЕС.

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