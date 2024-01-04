Германия передала Украине боеприпасы для танков Leopard и 10 БМП Marder

Германия передала Украине еще один пакет военной помощи, в который вошли десять боевых машин пехоты (БМП) Marder, боеприпасы для танков Leopard 2 современной модификации A6 и система противовоздушной обороны (ПВО) Skynex. Об этом 4 января сообщило немецкое правительство, опубликовав список оборудования и техники.

Помимо вышеперечисленного, в пакет военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) вошли восемь радиолокационных станций (РЛС) воздушного наблюдения TRML-4D, ракеты для систем ПВО IRIS-T SLM, танки для разминирования Wisent, 250 грузовиков Zetros.

Также Германия передала Украине специальное защитное снаряжение — 2 тыс. зимних камуфляжных пончо, более 55 тыс. боевых шлемов, 212 систем обнаружения дронов и 1162 зимних маскировочных сеток. В пакет также вошли 305 штурмовых винтовок МК 556, более 750 тыс. патронов для огнестрельного оружия и около 34 транспортных средства (грузовики, микроавтобусы и вездеходы).

2 января депутат бундестага от фракции «Зеленые», член парламентского комитета по бюджету Себастьян Шефер заявил, что украинские военнослужащие применяют лишь малое количество поставленных Германией танков Leopard 2 современной модификации A6. Самостоятельные попытки украинцев их починить заканчиваются еще большими поломками, кроме того, их ремонт длится долго или требует запчастей, которых не хватает.

До этого, 27 декабря, генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Хризантема» и «Корнет» могут пробить немецкий Leopard с любой стороны. Кроме того, он отметил, что западные танки стали ставить дополнительную динамическую защиту советских времен, надеясь таким образом повысить шансы на выживание в ходе боя.

Ранее, 22 декабря, ФРГ передала Киеву новую партию военной помощи. В нее вошли три зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard в комплекте с запчастями, боеприпасы для танков Leopard 2A6 и две бронированные машины Wisent 1.

Кроме того, 20 декабря, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Германия является второй страной в мире по уровню помощи Украине. Однако он заявил, что Киев будет оценивать поддержку Берлина по реальным действиям, а не по словам поддержки. Также он.

Ранее, 13 декабря, канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что в федеральный бюджет Германии на 2024 год заложено €8 млрд в качестве военной и финансовой помощи Украине. Также он в очередной раз пообещал оказывать данную поддержку так долго, сколько это будет необходимо.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.