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Солдаты ВСУ пожаловались на растущее давление Российской армии под Купянском

BFMTV: солдаты ВСУ пожаловались на растущее давление армии России под Купянском
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Украинские военные жалуются на растущее давление наступающих на купянском направлении подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом 16 января сообщил телеканал BFMTV.

«Русские валят на нас со всех сторон. Они идут волнами, и каждая новая волна сильнее предыдущей», — рассказал журналистам один из украинских солдат.

На данном направлении идут интенсивные бои на фоне ухудшающихся погодных условий, отмечается в репортаже.

Другой военный рассказал, что наряду с растящими потерями Вооруженных сил Украины (ВСУ) это полностью выматывает военнослужащих украинской армии.

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Ранее в этот день политолог, военный эксперт Алексей Живов указал на рост числа сдающихся в плен бойцов ВСУ. Эксперт отметил, что насильно мобилизованных используют как штурмовое мясо, как одноразовый материал и это никому не добавляет мотивации. Живов также связал деморализацию украинских сил из-за отсутствия заметных успехов на линии боевого соприкосновения.

До этого, 13 января, The New York Times сообщила о жалобах бойцов ВСУ на состояние здоровья и уровень подготовки новобранцев. По данным газеты, украинские бойцы утомлены длительными боевыми действиями и короткими периодами отдыха, а их потери восполняются лишь частично.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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