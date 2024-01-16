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Военный эксперт заявил о росте числа сдающихся в плен солдат ВСУ

Военный эксперт Живов: мобилизованные бойцы ВСУ стали чаще сдаваться в плен
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Число бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сдающихся в плен, выросло. Об этом политолог, военный эксперт Алексей Живов высказал во вторник, 16 января. По его словам, это связано с усилением мобилизации на Украине.

«Сейчас все больше бойцов ВСУ сдаются в плен, выбирают жизнь, потому что многие из военнослужащих ВСУ были насильно мобилизованы в армию, и воевать не хотели, не собираются и не умеют. Если им предоставляется возможность сдавать в плен на нормальных, гуманных условиях, то, конечно, они это делают», — сказал эксперт в беседе с Lenta.Ru.

Он отметил, что насильно мобилизованных используют как штурмовое мясо, как одноразовый материал, и это никому не добавляет мотивации.

«ВСУ берегут свои кадровые части, свой офицерский и сержантский состав, костяк армии, а вот для штурма используют всех, кого не жалко», — считает он.

Живов также связал деморализацию украинских сил из-за отсутствия заметных успехов на линии боевого соприкосновения.

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Ранее в этот день военные штурмового подразделения группировки войск «Запад» заняли позиции ВСУ и взяли в плен украинских военнослужащих на купянском направлении, передает RT. Минобороны РФ показало кадры работы российских военных в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Военнослужащие ВСУ не оказали сопротивления при сдаче позиций. Раненым украинским солдатам оказали помощь и переправили их в тыл, передает НСН.

Российские штурмовики поделились информацией о боях за каждый блиндаж с разветвленной системой сообщений и рассказали о нехитрых наблюдениях за поведением противника. Каждый опорный пункт, блиндаж и дот были заминированы, дороги и подступы к ним тоже. Прорываться приходилось под плотным огнем танков и артиллерии.

Ранее, 15 января, в Минобороны РФ сообщили, что на купянском направлении отражена атака бригады ВСУ в районе Синьковки Харьковской области. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Петропавловки, Берестового Харьковской области и Стельмаховки ЛНР. Противник потерял до 20 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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