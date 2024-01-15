Карта спецоперации на Украине 15 января

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 15 января можно в материале «Известий».

Как сообщили в Минобороны, на купянском направлении отражена атака бригады ВСУ в районе Синьковки Харьковской области. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Петропавловки, Берестового Харьковской области и Стельмаховки ЛНР. Противник потерял до 20 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

На краснолиманском направлении отражена атака бригады ВСУ в районе Червоной Дибровы ЛНР, нанесено огневое поражение опорным пунктам бригады нацгвардии в районе Серебрянского лесничества. Уничтожено более 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Акация».

На донецком направлении нанесено поражение живой силе и технике противника в районах Веселого, Раздоловки, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки ДНР. Противник потерял свыше 200 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, бронетранспортер, 13 автомобилей, а также две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика». В районе Курахово ДНР поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения бригады ВСУ.

На южно-донецком направлении нанесено поражение формированиям бригад ВСУ в районе Новомихайловки ДНР. Потери противника составили свыше 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На запорожском направлении нанесено огневое поражение живой силе и технике бригад ВСУ и нацгвардии в районах Вербового, Работино и Новопокровки Запорожской области. Противник потерял до 20 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицу Д-30.

На херсонском направлении поражения потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, восемь автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 689 беспилотных летательных аппаратов, 450 зенитных ракетных комплексов, 14 632 танка и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7736 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 489 единиц специальной военной автомобильной техники.