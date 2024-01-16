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ВС РФ заняли позиции и взяли в плен боевиков ВСУ на купянском направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военные штурмового подразделения группировки войск «Запад» заняли позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и взяли в плен украинских военнослужащих на купянском направлении. Минобороны 16 января показало кадры работы российских военных в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

На кадрах показаны выдвижение и боевая работа группы штурмовиков Западной группировки, а также пленение ими военнослужащих передового наблюдательного пункта ВСУ.

«Штурмовики без особого труда забрали опорный пункт, оказали помощь раненым боевикам ВСУ и отправили в свой тыл группу военнослужащих противника, которые рассказали много полезной информации», — рассказали в Минобороны.

Российские штурмовики поделились информацией о боях за каждый блиндаж с разветвленной системой сообщений и рассказали о нехитрых наблюдениях за поведением противника. Каждый опорный пункт, блиндаж и дот были заминированы, дороги и подступы к ним тоже. Прорываться приходилось под плотным огнем танков и артиллерии.

«Мой боевой путь начинался с пехоты. [Есть] полное понимание того, что такое прилеты, как прятаться, от «птиц» (БПЛА. — Ред.) укрываться. Через год, наверное, уже пошел набор в штурмовые группы, и я попал туда сначала на обучение и потом, соответственно, уже в саму группу штурмовую. Бывают ситуации, когда двое–трое суток находишься в укрытии. У нас было три группы. Заходили с трех направлений, разными дорогами. Одна из групп уже в этот момент находилась непосредственно в тылу противника. Они забрались туда незамеченными и ждали, когда поступит команда. Две группы пошли уже в атаку, в стрелковый бой. Некоторые из солдат противника поняли, что оказались в окружении, и начали сдаваться», — рассказал командир штурмовой группы с позывным Ларек.

Он также рассказал про военнослужащего ВСУ, которого его группа взяла в плен.

«В моей группе просто нашли человека, который не хотел воевать, сдал оружие. И мы вывели его. Он попался мобилизованный, возраст у него был где-то к 40. И по сути, у них ни связи, ни какого-либо сообщения между собой. Он рассказывал о том, что их забросили туда, дали какое-то количество оружия, немного воды, еды и всё. Там они сидели и отстреливались. Он вообще не хотел воевать. Где-то его в сентябре мобилизовали, возили-возили, забросили сразу на передний край без каких-либо обучений», — рассказал Ларек.

На купянском направлении в зоне проведения СВО штурмовые подразделения Западной группировки российских войск действуют на наиболее сложных участках фронта. Огневое поражение боевикам ВСУ наносится огнем из танков, боевых машин пехоты, расчетами артиллерийских орудий, минометов и стрелковым оружием. Штурмовики используют рельеф местности для ведения огня на подавление огневых точек противника, рассказали в оборонном ведомстве. На бронированной технике российские солдаты выдвигаются из укрытия на огневой рубеж и ведут стрельбу на поражение противника. Выявленные позиции артиллерии и минометов ВСУ подавляются в результате контрбатарейной борьбы ударами минометов и артиллерийских орудий.

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Ранее, 15 января, в Минобороны РФ сообщили, что на купянском направлении отражена атака бригады ВСУ в районе Синьковки Харьковской области. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Петропавловки, Берестового Харьковской области и Стельмаховки ЛНР. Противник потерял до 20 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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