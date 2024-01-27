Соединенные Штаты Америки хотят разместить ядерное оружие в Великобритании впервые за 15 лет. Об этом 26 января сообщила газета The Telegraph со ссылкой на документы Пентагона, оказавшиеся в ее распоряжении.

«США намерены разместить на авиабазе ядерные боеголовки, в три раза превышающие мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму», — передает издание.

Речь идет об авиабазе Лейкенхит в графстве Саффолк, пишет «Газета.Ru».

Отмечается, что США вывели ядерные ракеты из Британии еще в 2008 году. По информации The Telegraph, решение Пентагона о возвращении боеголовок связано якобы с возрастанием угрозы со стороны России.

Ранее, 19 января, руководящий член комитета по вооруженным силам сената Роджер Уикер заявил, что ядерный арсенал США уступает России и опасно устарел из-за недостаточного финансирования с отставанием от графика его обновления. Он указал, что РФ превосходит США в тактическом ядерном оружии малой дальности, а также в межконтинентальных ядерных торпедах и крылатых ракетах в соотношении 10 к одному.

До этого, 23 декабря, журнал Military Watch Magazine отметил, что в США выражают обеспокоенность из-за устаревания ядерного арсенала на фоне разработки Россией и Китаем новых гиперзвуковых ракет. Российские силы межконтинентальных баллистических ракет (МБР) наземного базирования в настоящий момент являются самыми боеспособными в мире, признали авторы.

Ранее, 7 декабря, российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон потерял связь с реальностью, ведя рассуждения о вероятности прямого столкновения армии России и США. Он подчеркнул, что подобная риторика недопустима для ядерной державы.

16 июня президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии у России необходимости применять ядерное оружие. Он отметил, что ядерного оружия у России больше, чем у стран НАТО. По его словам, США — единственное государство в мире, которое применило ядерное оружие в отношении неядерного государства, тем самым создав прецедент.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Российский лидер неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах у государства нет, однако Москва готова к любым выпадам со стороны НАТО.