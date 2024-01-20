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Американские законодатели назвали ядерное оружие США опасно устаревшим

WSJ: ядерное оружие США опасно устарело и требует финансирования
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Фото: Global Look Press/CNP/AdMedia
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Ядерный арсенал США уступает России и опасно устарел из-за недостаточного финансирования с отставанием от графика его обновления. Об этом 19 января заявили руководящий член комитета по вооруженным силам сената Роджер Уикер и его коллега, руководящий член комитета по правилам и администрированию Дебра Фишер в колонке для The Wall Street Journal.

«Американские ядерные вооружения опасно устарели. Наша безопасность зависит от финансирования и своевременного размещения межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel», — говорится в статье.

Отмечается, что сохранение ядерного щита США является необсуждаемой задачей, однако критически важные обновления арсенала недостаточно финансируются и отстают от графика. Законодатели призвали привлечь администрацию президента Джо Байдена к ответственности «за эти провалы».

По словам сенаторов, Россия уже управляет «крупнейшими в мире ядерными силами», в том числе «почти не ограниченными по дальности» межконтинентальными баллистическими ракетами. Они указали, что РФ превосходит США в тактическом ядерном оружии малой дальности, а также в межконтинентальных ядерных торпедах и крылатых ракетах в соотношении 10 к одному.

Также Уикер и Фишер написали, что экономическая политика администрации Байдена и слабая военная поддержка привели к столкновению программы создания и развертывания Sentinel с ошеломляющей инфляцией и нехваткой важнейших поставщиков технологий, квалифицированной рабочей силы и материалов. По их мнению, отказ от Sentinel или сокращение программы невозможны, поскольку безопасность США зависит от модернизированных и полностью действующих возможностей ядерного сдерживания.

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Ранее, 23 декабря, журнал Military Watch Magazine отметил, что в США выражают обеспокоенность из-за устаревания ядерного арсенала на фоне разработки Россией и Китаем новых гиперзвуковых ракет. Российские силы межконтинентальных баллистических ракет (МБР) наземного базирования в настоящий момент являются самыми боеспособными в мире, признали авторы.

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