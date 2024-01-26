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Певица Anna Asti объяснила свое исчезновение после вечеринки Ивлеевой

Anna Asti объяснила свое отсутствие отпуском и восстановлением после операции
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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Певица Anna Asti в пятницу, 26 января, вышла на связь с поклонниками в соцсети Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) и объяснила свое исчезновение после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой.

«Я в отпуске и восстанавливаюсь после операции на двух ногах, это было запланировано еще год назад, ходить пока сложно, но всё заживает как нужно, через месяц-полтора обязательно буду в строю», — написала артистка.

Она также сообщила, что в скором будущем планирует запустить некий проект, однако каких-либо подробностей о нем не предоставила.

28 декабря стало известно об отмене выступления Anna Asti на новогоднем корпоративе для сотрудников компании «Сима-ленд». В тот же день стало известно, что в московском клубе Gipsy заменили новогоднее выступление Anna Asti на концерт Jony.

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«Голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой состоялась в московском клубе Mutabor 20 декабря. Ее посетили разные звезды шоу-бизнеса, в том числе Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, а также блогеры-миллионники и жены и дети крупных топ-менеджеров и депутатов. Они были одеты согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело.

22 декабря в Роскомнадзоре заявили, что на некоторых фото- и видеозаписях с вечеринки присутствуют признаки пропаганды ЛГБТ. За участие в мероприятии извинились некоторые гости и сама Ивлеева. Но, после того как скандальные фото попали в Сеть, у некоторых звезд начали отменять концерты.

29 декабря Лефортовский районный суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 100 тыс. рублей. Ее признали виновной в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»).

10 января в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы сообщили о приостановке работы клуба Mutabor на 90 суток за нарушение санитарных норм во время «голой» вечеринки. Отсчет будет производиться с момента опечатывания здания, а именно с 27 декабря 2023 года.

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