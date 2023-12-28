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Выступление Anna Asti на корпоративе «Сима-ленда» отменили

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Выступление певицы Anna Asti на новогоднем корпоративе для сотрудников компании «Сима-ленд» отменено. Об этом 28 декабря сообщила помощница владельца интернет-магазина Андрея Симановского.

На мероприятии, которое состоится 29 декабря, исполнительницу заменит Полина Гагарина.

Ранее в этот день сообщалось, что в московском клубе Gipsy заменили новогоднее выступление Anna Asti на концерт Jony. По купленному билету можно пройти на Jony, придержать его до выступления певицы, которое будет в 2024 году, или же можно вернуть стоимость.

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Anna Asti была гостьей «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор», организованной телеведущей Анастасией Ивлеевой 20 декабря. Это мероприятие посетили разные звезды шоу-бизнеса, в том числе Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Дмитрий Билан. Они были одеты согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело. В заведение пришли силовики, однако не произвели никаких задержаний. При этом в ночь на 22 декабря прошла вторая вечеринка в этом заведении.

21 декабря активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить вечеринку на пропаганду ЛГБТ-движения (движение признано экстремистской организацией и запрещено в РФ). 22 декабря в Роскомнадзоре заявили, что на некоторых фото- и видеозаписях с вечеринки Ивлеевой присутствуют признаки пропаганды ЛГБТ.

За участие в «почти голой» вечеринке извинились некоторые ее гости, а также сама телеведущая Ивлеева. Но после того как скандальные фото с мероприятия попали в Сеть, у некоторых звезд начали отменять концерты.

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