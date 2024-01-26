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The Telegraph написала о напряжении в странах ЕС из-за визита Путина в Калининград

Telegraph: внезапный визит Путина в Калининград испугал приграничные страны ЕС
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Визит президента России Владимира Путина в Калининград напугал граничащие с российским регионом страны Евросоюза, написала 25 января британская газета The Telegraph.

Автор материала заявил, что рабочая поездка главы государства якобы угрожала европейским государствам.

«Путин, похоже, насмехался над странами Балтии, пролетая рядом с Эстонией и огибая берега Латвии и Литвы на своем президентском самолете <...>», — утверждает журналист.

Он отметил, что визит российского лидера состоялся на фоне растущих опасений европейцев, что анклав может стать очагом будущего конфликта НАТО с РФ.

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Визит Путина в Калининград состоялся в четверг, 25 января. В ходе поездки президент открыл в регионе крупнейшее в РФ предприятие по производству компонентов для солнечной энергетики «Энкор», принял участие в совещании по социально-экономическому развитию области, провел встречу с ее губернатором Антоном Алихановым. Помимо этого, российский лидер встретился с молодежью и студентами Балтийского федерального университета им. И. Канта.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что данная поездка не является месседжем для НАТО, речь идет о работе главы государства. Он отметил, что для обеспечения безопасности президента РФ принимались традиционные меры.

Ранее, 19 января, эстонское минобороны сообщило, что входящие в НАТО страны Балтии — Эстония, Литва и Латвия — решили создать общую оборонительную зону на границе с Россией и Белоруссией. Руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов объяснил «Известиям», что даже при прямой инженерной поддержке НАТО на реализацию такой оборонительной линии может потребоваться несколько лет.

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