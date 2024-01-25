Песков не стал называть поездку Путина в Калининград посланием для НАТО

Поездка президента РФ Владимира Путина в Калининград не является месседжем для НАТО, это работа главы государства. Об этом 25 января заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Когда президент посещает регионы Российской Федерации — это совершенно не «месседж» странам НАТО. Это главное, чем занимается президент. Это то, что он делает уже много лет: работает над развитием нашей страны, наших регионов», — указал пресс-секретарь главы государства на брифинге.

Он отметил, что для обеспечения безопасности российского лидера принимались традиционные меры, уточнив, что коридор для прямого перелета через территорию Литвы не запрашивался.

«Ну они всегда принимаются, особые меры безопасности везде, где касается главы государства. Ну и конечно, принимались меры и на этот раз. То есть делается всë, что должно, для обеспечения безопасности», — заявил он журналистам.

Ранее в этот день Песков анонсировал, что президент России в Татьянин день встретится со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в Калининграде. Также состоится совещание по социально-экономическому развитию Калининградской области с губернатором региона Антоном Алихановым. Кроме того, Путин в режиме видео-конференц-связи примет участие в открытии предприятия завода «Энкор», который производит панели для солнечных батарей.

Ранее, 19 января, эстонское минобороны сообщило, что входящие в НАТО страны Балтии — Эстония, Литва и Латвия — решили создать общую оборонительную зону на границе с Россией и Белоруссией. Руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов объяснил «Известиям», что даже при прямой инженерной поддержке НАТО на реализацию такой оборонительной линии может потребоваться несколько лет.

До этого, в ноябре, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с «Известиями» назвал сумасшедшим заявление полковника НАТО Петера Нильсена о возможном военном столкновении России со странами Балтии.

Нильсен заявил, что страны блока должны усилить свою оборону и подготовиться к возможной войне с Россией, пригрозив, что Калининград и Санкт-Петербург окажутся в блокаде, если РФ начнет конфликт. Как отметил депутат, подобными заявлениями НАТО пытается собрать вокруг себя те страны, которые сегодня начинают «дрейфовать» от Североатлантического альянса.