Путин прибыл в Калининград для встречи со студентами

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Калининград 25 января, в Татьянин день, когда в стране отмечается День российского студенчества. Глава государства проведет встречи с молодежью и студентами Балтийского федерального университета им. И. Канта.

Кроме того, российский лидер проведет совещание по социально-экономическому развитию Калининградской области и встретится с губернатором региона Антоном Алихановым.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также анонсировал, что Путин в режиме видео-конференц-связи примет участие в открытии предприятия завода «Энкор», который производит панели для солнечных батарей.

По его словам, поездка российского лидера не является месседжем для НАТО, это его работа. Так он прокомментировал сообщение эстонского минобороны от 19 января, что входящие в НАТО страны Балтии (Эстония, Литва и Латвия) решили создать общую оборонительную зону на границе с РФ и Белоруссией.

Последний раз глава государства посещал Калининград в 2022 году. Тогда он провел открытый урок «Разговор о важном» и первое очное заседание членов наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи.

С февраля 2022 года, когда началась спецоперация по защите Донбасса, недружественные действия стран Прибалтики значительно осложнили транспортную доступность Калининградской области. Литва, а потом и другие страны Евросоюза закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Сейчас авиаперелеты осуществляются через нейтральные воды Балтийского моря.