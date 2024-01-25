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Путин открыл под Калининградом крупнейшее в РФ предприятие солнечной энергетики

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Российский президент Владимир Путин в четверг, 25 января, открыл в Калининградской области крупнейшее в РФ предприятие по производству компонентов для солнечной энергетики «Энкор».

Торжественная церемония прошла по видеосвязи сразу после завершения встречи главы государства со студентами вузов Калининградской области в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта.

«Я еще раз поздравляю всех, кто принимал участие в реализации этой идеи. Хочу поблагодарить и вас и инвесторов за решения, которые были приняты, за то, как они были реализованы. <…> Никого нельзя забыть — и строителей, и рабочих, и инженеров — всех! <…> Спасибо большое всему вашему коллективу», — сказал Путин, обращаясь к руководству и сотрудникам завода.

Президент назвал открытие предприятия «действительно хорошим шагом в развитии региона, его производственных мощностей, в создании новых рабочих мест» в Калининградской области.

Новый производственный комплекс позволит выращивать слитки и производить пластины монокристаллического кремния для солнечных ячеек общей мощностью до 1,3 ГВт в год.

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В июле в ОАО «РЖД» сообщили, что разработчики компании «ВиндДрайвИнжиниринг» создали проект гибридной ветро-солнечной электростанции для обеспечения энергией железнодорожных объектов, таких как вокзалы, станции, переезды. Первые два такие устройства должны появиться на крышах вокзалов в Самаре и Ульяновске. Если испытания пройдут успешно, то установки будут использоваться на объектах железнодорожной инфраструктуры по всей России.

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