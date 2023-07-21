Гибридные электростанции обеспечат энергией вокзалы в России

Разработчики компании «ВиндДрайвИнжиниринг» создали проект гибридной ветро-солнечной электростанции для обеспечения энергией железнодорожных объектов, таких как вокзалы, станции, переезды и другие, сообщили «Известиям» в пресс-службе ОАО «РЖД».

Первые два такие устройства появятся на крышах вокзалов в Самаре и Ульяновске к декабрю 2023 года. Если испытания пройдут успешно, то установки будут использоваться на объектах железнодорожной инфраструктуры по всей России.

«Такая установка может использоваться в качестве альтернативного источника нетяговой энергетики в контуре проводимых холдингом мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, снижению углеродного следа», — пояснили в организации.

Проект гибридной станции стал победителем на конкурсе инновационных проектов, проведенном правительством Ульяновской области и ОАО «РЖД». В Самаре станцию разместят на крыше перехода между перронами, а в Ульяновске — прямо на крыше здания вокзала.

Установка будет состоять из гибких солнечных панелей и вертикально-осевой ветровой турбины. В ней генератор размещается на поверхности, а ротор, улавливающий энергию, находится сверху над ним. Особенность разработки в том, что она способна давать электричество даже при очень слабом ветре. Этого удалось добиться с помощью применения в конструкции генератора инновационных материалов.

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Ветреные особо: гибридные электростанции обеспечат энергией вокзалы в РФ