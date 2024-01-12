«Дифтариф позволит установить экономически обоснованную стоимость электроэнергии»

С 1 января 2024 года регионы России переходят на дифференцироанный тариф на электроэнергию для населения. О том, почему эта мера назрела и как она скажется на рядовых потребителях, «Известия» поговорили с Валерием Дзюбенко, директором ассоциации «Сообщество потребителей энергии».

В чем суть механизма

— Сегодня в энергетике России активно обсуждается введение дифференцированного тарифа на электроэнергию для населения. Расскажите поподробнее об этом механизме.

— Правительство не просто обсуждает данный инструмент, а предпринимает шаги для его внедрения. 23 декабря 2023 года подписано Постановление № 2281, по которому с 1 января 2024 года региональные власти должны будут перейти на дифференцированный тариф на электроэнергию для населения. Эта обязанность возникает в случае, если объемы льгот, финансируемых за счет повышенных платежей для бизнеса (т. н. перекрестное субсидирование), превышают лимиты, установленные правительством. Это принципиальный момент — вопрос дифференцированного тарифа напрямую увязывается с проблемой перекрестного субсидирования.

Как минимум последние 20 лет тарифы на электроэнергию для населения в большинстве регионов страны занижаются, и промышленные потребители вынуждены «доплачивать» энергетикам за сохранение низких бытовых тарифов через механизмы перекрестного субсидирования.

Сама идея предоставить населению возможность платить за электроэнергию по льготной цене естественна для социально ориентированного государства. Но при отсутствии должного контроля со стороны региональных властей и регуляторов, эту льготу незаслуженно «приспособили» для себя те, кто не имел на нее права. В результате недобросовестные предприниматели, подключившиеся по «серым» схемам, потребляющие электроэнергию в промышленных масштабах, и очень крупные домохозяйства с элементами роскоши платят за это по сниженным тарифам для населения, т. е. перекладывают заметную часть своих расходов на бюджет и промышленность. То есть, буквально за небольшие слесарные, металло- и деревообрабатывающие мастерские в сараях, банные комплексы, «серые» майнинговые фермы, особняки с бассейнами, электрообогревом дорожек и парковок платит промышленность или бюджет.

Фото: Пресс-служба ассоциации «Сообщество потребителей энергии»

Количество таких «предпринимателей» и домохозяйств со сверхпотреблением составляет до 5 процентов от общего числа бытовых потребителей, но при этом объем их потребления и соответственно доля субсидий, которые региональные власти тратят на поддержание низких тарифов, в разы больше.

Дифтариф позволит выделить случаи с аномально высоким уровнем потребления из общей массы и установить для них экономически обоснованную, реальную стоимость электроэнергии, без льгот. Таким образом снизится финансовая нагрузка на промышленность и бюджет.

— Почему возникла необходимость в установлении дифференцированного тарифа?

— Потому что рост перекрестного субсидирования перешел все разумные границы. Еще в 2004 году руководитель Федеральной службы по тарифам Сергей Новиков признавал серьезность проблемы и заявлял, что «проблема перекрестного субсидирования энерготарифов будет решена за два-четыре года». На тот момент объем перекрестного субсидирования энерготарифов между промышленными потребителями и населением составлял 60-65 миллиардов рублей. К сегодняшнему дню «перекрестка» выросла почти в 5 раз.

Согласно исследованиям, вклад перекрестного субсидирования в цену электроэнергии составляет от 17% для МСП до 30% для крупной промышленности. Такой значительный объем «энергетического оброка» препятствует развитию экономики и промышленности. В складывающихся сегодня экономических условиях столь высокая доля непроизводительных расходов, имеющая тенденцию к постоянному увеличению, недопустима — она тормозит развитие экономики и разгоняет инфляцию.

Отмечу, что установление цены электроэнергии для нескольких процентов потребителей с самыми большими энергоаппетитами на экономически обоснованном уровне, а даже не на повышенном как для промышленных потребителей, сделает ненужным увеличение объема «перекрестки» в большинстве регионов, запланировавших его в 2024 году. А в некоторых регионах «срезание пика» субсидируемых потребителей с аномально большими объемом потребления вообще должно привести к снижению объема перекрестного субсидирования.

В этих условиях переход на дифференцированный тариф для населения как способ отсечь недобросовестных потребителей, необоснованно пользующихся льготами, — долгожданная и естественная мера. К решению вопроса снижения «перекрестки» власти пытались подходить неоднократно с разных сторон, но только настоятельное внимание к проблеме со стороны вице-премьера Александра Новака и руководства Минэнерго и Федеральной антимонопольной службы помогло сделать первые реальные шаги.

Региональные особенности

— В 2021 году регионы РФ получили право устанавливать тарифы в зависимости от объема потребления. В каких регионах этот механизм действует на сегодняшний день?

— Сначала, в 2022 году этим правом воспользовались только в Кемеровской области. Но после того, как в конце 2023 года правительство России определило меры, которые будут стимулировать региональные власти, дифтариф с 1 июля 2024 года появится, как минимум, в 30 регионах.

— Многие россияне опасаются, что из-за введения дифтарифа их траты на электроэнергию существенно возрастут. Защищены ли простые люди от существенного роста суммы в «платежках»?

— Обязанность регионов перейти на «прогрессивную шкалу» тарифов не означает увеличения стоимости электроэнергии для бытового электропотребления. При грамотном применении механизма абсолютное большинство граждан не заметит перехода на новый порядок расчета тарифов, поскольку потребляет электроэнергию в пределах бытовых нужд, а льготные категории населения продолжат получать электроэнергию по низкой цене без ограничений. Количество «энергетических вампиров», маскирующихся под скромных бытовых потребителей, для которых цифра в платежке должна справедливо вырасти, не превышает 5 процентов.

Более того, бытовые потребители совокупно выиграют, если полагающимися населению льготами перестанут пользоваться те, кому они не предназначены.

Во-первых, финансовые ресурсы для субсидий ограничены, то есть, недобросовестные предприниматели и обеспеченные домохозяйства, пользующиеся элементами роскоши, и не нуждающиеся в помощи, фактически отнимают эти субсидии у других людей, которым они действительно необходимы.

А во-вторых, кто в реальности платит за хитрость и предприимчивость деятелей, маскирующихся под бытовых потребителей? За все в результате заплатят добросовестные люди. Раздутый «перекресткой» платеж за электроснабжение производитель (он же — промышленный потребитель) перекладывает в цену своего товара или услуги, и обычный гражданин будет вынужден заплатить более высокую цену. Снижается «перекрестка» — снижается давление, повышающее цену товаров и услуг.

— Дифтариф задуман как мера для борьбы с «серым» майнингом криптовалют. Однако в ряде регионов, где многие жители занимаются майнингом, дифтариф пока не вводится – почему, по вашему мнению?

— Если в результате отказа от введения дифтарифов выигрывают исключительно «серые» майнеры или владельцы загородных дворцов, вряд ли это решение можно объяснить заботой о простых людях и экономике региона. И это четко прослеживается на примере Иркутской области.

Напомню, что именно с подачи губернатора региона тема введения дифференцированного тарифа была инициирована, однако мера так и не была введена. Вместо этого в области планируется поднять тариф на передачу электроэнергии для бизнеса — на 18% — в результате чего «перекрестка» в регионе вырастет на дополнительные 316 млн рублей.

Более того, на юге Иркутской области отмечается дефицит генерирующих мощностей, возникший в том числе из-за роста «серого» майнинга, а расходы на строительство дополнительной генерации будет оплачивать вся страна.

Считаем, что финансовая ответственность региона должна быть пропорциональна его «вкладу» в формирование локального энергодефицита. В противном случае поощряется безответственность и популизм местных властей. ФАС России уже обратила внимание на ситуацию с тарифными решениями в Иркутской области. Есть все основания полагать, что такие тарифные решения отменят.

Следующие шаги

— Какие дополнительные меры и шаги необходимы, чтобы механизм был внедрен в каждом регионе и работал более эффективно?

— Повсеместное введение дифтарифов — не самоцель, а всего лишь средство решения главной задачи — снижения объема перекрестного субсидирования, то есть снятия избыточного бремени с промышленности и обеспечения возможностей для адресной помощи людям, которые в ней действительно нуждаются.

Механизм, безусловно, требует более жесткой регламентации — государство дало регионам право устанавливать тарифы для населения, но не предусмотрело единых четких правил и регламентов. В результате возможны ошибки и злоупотребления со стороны местных властей в широком диапазоне — от установления неоправданно низких объемов нормы бытового потребления, приводящих к заметному повышению тех самых «цифр в платежках» до полной профанации идеи — установлении таких границ, в которые легко уместятся и миницеха, и особняки, и «серые» майнеры.

Полагаем, что по итогам анализа тарифной кампании этого года, с учетом широкой практики избыточно мягких, не приносящих эффекта решений об установлении дифтарифа или необоснованного отказа от его применения, ФАС России необходимо разработать предложения по совершенствованию этого механизма и регламентации процесса на уровне НПА федерального уровня.

Но главные усилия необходимо сосредоточить на мерах, приводящих к снижению тарифов, охватывающих все составляющие цены электроэнергии, включая повышение эффективности генерации и оптимизацию затрат, а также снижение потерь в электрических сетях.