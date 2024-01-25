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Путин провел рабочую встречу с главой Калининградской области

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Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин в четверг, 25 января, провел рабочую встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. Основное внимание на переговорах было уделено демографической ситуации в регионе, в том числе поддержке семей с детьми.

Как сообщил Алиханов, в Калининградской области на данный момент проживают 260 тыс. семей, из которых 180 тыс. — это семьи с детьми. Власти региона работают над тем, чтобы это число было как можно больше.

«Специальную программу реализуем по повышению рождаемости — в прошлом году около 420 млн [рублей] на эти цели выделяли. В этом все меры поддержки продолжаем: это и ежемесячные денежные выплаты, и единовременные пособия», — добавил губернатор области.

Он также сообщил, что в регионе начали выплачивать материнский капитал в размере 345 тыс. рублей за рождение первого ребенка, если он рождается в студенческой семье или в течение трех лет после окончания вуза.

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Ранее в этот день российский лидер открыл в Калининградской области крупнейшее в РФ предприятие по производству компонентов для солнечной энергетики «Энкор». Торжественная церемония прошла по видеосвязи сразу после завершения встречи главы государства со студентами вузов в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта.

В ходе последней российский лидер отметил, что реальные доходы россиян в 2023 году росли быстрее инфляции. По его словам, «в целом по сравнению даже с другими годами у нас реальные доходы населения и уровень реальной заработной платы подросли выше, чем в предыдущие годы». Президент отметил, что особенно государство старается поддержать людей, работающих в сфере образования и медицины.

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