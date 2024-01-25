Путин поручил добиться роста экономики Калининградской области в новых условиях

Задача российских властей состоит в достижении роста экономики Калининградской области с учетом текущих условий, в которых она находится. Об этом 25 января заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию региона.

«Наша задача — добиться динамичного роста экономики региона в новой для него ситуации», — сказал глава государства.

В этой связи он попросил доложить об уже предусмотренных мерах поддержки бизнеса в Калининградской области и обеспечения ее транспортной доступности, среди которых отметил темы доставки туда грузов и экспорта.

Также Путин предложил обсудить, какие еще меры необходимо включить в программу социально-экономического развития региона.

Ранее в этот день российский лидер открыл в Калининградской области крупнейшее в РФ предприятие по производству компонентов для солнечной энергетики «Энкор». Торжественная церемония прошла по видеосвязи сразу после завершения встречи главы государства со студентами вузов в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта.

В ходе последней Путин также пообещал рассмотреть идею субсидий на авиабилеты в Калининград только для жителей региона.