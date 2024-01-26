Точка пуска ракеты, которая поразила самолет Ил-76 в Белгородской области, находилась в селе Липцы Харьковской области. Об этом 26 января сообщает Следственный комитет (СК) России.

«С помощью радиолокационных средств объективного контроля воздушного пространства, а также следствием установлено, что зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражен военно-транспортный самолет, располагалось в селе Липцы Харьковской области», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Следователи и криминалисты продолжают осмотр места крушения Ил-76 в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Найденные там фрагменты тел погибших изымаются для назначения генетических экспертиз с целью идентификации останков.

Как указано, на телах погибших имеются характерные татуировки, которые фиксировались у многих представителей вооруженных формирований Украины, допрошенных ранее в рамках уголовных дел, в том числе боевиков радикальной националистической группировки «Азов» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ).

В СК РФ добавили, что приобщены к материалам уголовного дела о теракте с Ил-76 вещественные доказательства: документы погибших украинских военнослужащих и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

Самолет потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. В Минобороны РФ заявили, что Ил-76 сбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи двух ракет, и назвали случившееся террористическим актом киевского режима. На борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Вcе погибли. В ведомстве отметили, что руководство Украины преследовало цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных.

В МИД РФ назвали крушение Ил-76 следствием недоговороспособности Киева. Как отметили в ведомстве, находясь в агонии, киевский режим «способен на самые чудовищные зверства».

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал добиваться международного расследования по всем преступлениям, которые совершает киевский режим с 2014 года. Также в беседе с «Известиями» он еще раз подчеркнул, что Москва своевременно сообщила Киеву о перевозке украинских военнопленных самолетом Ил-76.

Сразу после инцидента множество украинских СМИ заявили, что самолет был сбит ВСУ. Однако позднее издания отредактировали материалы, удалив информацию об ответственности Киева за случившееся.

В главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины заявили, что стране якобы не было известно, кто находился на борту самолета, при этом там подтвердили, что в этот день между сторонами должен был состояться обмен военнопленными. Кроме того, ведомство обвинило Россию в попытке дестабилизировать обстановку на украинской территории и ослабить международную поддержку Киева.

25 января прошло заседание Совета Безопасности ООН по случившемуся. На следующий день Песков отметил, что во время собрания какого-либо решительного осуждения теракта с Ил-76 со стороны стран Запада не было. По его словам, «то, что произошло, требует должной оценки мирового сообщества».