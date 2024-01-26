Глава МАГАТЭ назвал угрозу аварии на ЗАЭС по-прежнему очень реальной

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил 25 января, что угроза масштабной ядерной аварии на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) всë так же сохраняется.

«Потенциальная угроза крупной ядерной аварии по-прежнему очень реальна», — указал он на заседании Совета Безопасности ООН.

В тексте выступления, опубликованном на сайте МАГАТЭ Гросси отметил, что организация внимательно следит за ситуацией каждый день с начала конфликта на Украине. Глава МАГАТЭ указал, что он лично разработал список из семи пунктов, которые должны соблюдаться для того, чтобы ЗАЭС не пострадала.

«Не должно быть никаких нападений со стороны или против станции, в частности, на реакторы, хранилища отработавшего топлива, другую критически важную инфраструктуру или персонал», — говорится в одном из них.

Также отмечено, что все конструкции, системы и компоненты, необходимые для безопасной и надежной эксплуатации ЗАЭС, должны быть защищены от атак или диверсий.

Ранее, 19 января, эксперты МАГАТЭ обнаружили новые мины на периферии территории Запорожской атомной электростанции. В организации сообщили, что устройства, которые были выявлены группой МАГАТЭ и удалены в ноябре 2023 года, снова на месте. Там подчеркнули, что наличие снарядов не соответствует стандартам безопасности МАГАТЭ.

До этого, 11 января, сообщалось, что российские военные вводили режим прекращения огня на ЗАЭС для ротации миссии МАГАТЭ. 6 января генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что угроза обеспечения безопасной эксплуатации Запорожской АЭС может исходить только от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 21 декабря сообщил, что киевский режим не оставляет попыток ядерного терроризма, регулярно направляя беспилотные летательные аппараты (БПЛА) со взрывчаткой на ЗАЭС и Энергодар.

2 декабря «Росатом» сообщил по итогам встречи Алексея Лихачева с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси о запланированных на январь-февраль 2024 года полномасштабных консультациях России с агентством по ситуации вокруг ЗАЭС.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.