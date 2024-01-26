Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптик рассказала о погоде в выходные в Москве
Общество
Бортовые самописцы сбитого ВСУ под Белгородом Ил-76 доставили в Москву
Происшествия
Один человек погиб после падения маршрутки в кювет в Белгородской области
Общество
В Ростовской области в 17 детских садах ввели ограничения из-за кори
Политика
В Госдуме заявили о признании Западом успешной работы экономики РФ
Происшествия
Тело мужчины обнаружили в машине под сугробом на Сахалине
Мир
СМИ узнали о готовности ЕС лишить Венгрию права голоса из-за Украины
Авто
ГИБДД назвала главные причины тяжелых ДТП в Москве
Авто
Минтранс разработал новый порядок фиксирования происшествий с такси
Мир
Глава МАГАТЭ назвал угрозу аварии на ЗАЭС по-прежнему очень реальной
Авто
Lada Vesta начали продавать без подушек безопасности
Общество
Журналисту Гершковичу продлили срок содержания под стражей
Общество
Путин поручил присвоить статус ветерана участникам СВО без контракта
Общество
В Краснодаре затопило улицы после дождя
Мир
Спустя 30 лет после смерти Курта Кобейна опубликован отчет о его вскрытии

Глава МАГАТЭ назвал угрозу аварии на ЗАЭС по-прежнему очень реальной

Гросси: угроза аварии на ЗАЭС по-прежнему очень реальна
0
Фото: Global Look Press/Argumenty i Fakty/Dmitry Grigoriev
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил 25 января, что угроза масштабной ядерной аварии на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) всë так же сохраняется.

«Потенциальная угроза крупной ядерной аварии по-прежнему очень реальна», — указал он на заседании Совета Безопасности ООН.

В тексте выступления, опубликованном на сайте МАГАТЭ Гросси отметил, что организация внимательно следит за ситуацией каждый день с начала конфликта на Украине. Глава МАГАТЭ указал, что он лично разработал список из семи пунктов, которые должны соблюдаться для того, чтобы ЗАЭС не пострадала.

«Не должно быть никаких нападений со стороны или против станции, в частности, на реакторы, хранилища отработавшего топлива, другую критически важную инфраструктуру или персонал», — говорится в одном из них.

Также отмечено, что все конструкции, системы и компоненты, необходимые для безопасной и надежной эксплуатации ЗАЭС, должны быть защищены от атак или диверсий.

Станционный осмотритель: что глава МАГАТЭ увидел на Запорожской АЭС
Гросси оценил, как обмеление Каховского водохранилища и украинские обстрелы влияют на безопасность объекта

Ранее, 19 января, эксперты МАГАТЭ обнаружили новые мины на периферии территории Запорожской атомной электростанции. В организации сообщили, что устройства, которые были выявлены группой МАГАТЭ и удалены в ноябре 2023 года, снова на месте. Там подчеркнули, что наличие снарядов не соответствует стандартам безопасности МАГАТЭ.

До этого, 11 января, сообщалось, что российские военные вводили режим прекращения огня на ЗАЭС для ротации миссии МАГАТЭ. 6 января генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что угроза обеспечения безопасной эксплуатации Запорожской АЭС может исходить только от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 21 декабря сообщил, что киевский режим не оставляет попыток ядерного терроризма, регулярно направляя беспилотные летательные аппараты (БПЛА) со взрывчаткой на ЗАЭС и Энергодар.

2 декабря «Росатом» сообщил по итогам встречи Алексея Лихачева с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси о запланированных на январь-февраль 2024 года полномасштабных консультациях России с агентством по ситуации вокруг ЗАЭС.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024