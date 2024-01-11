Военные ВС РФ вводили режим прекращения огня на ЗАЭС для ротации миссии МАГАТЭ
Российские военные вводили режим прекращения огня на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) для ротации миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом в четверг, 11 января, сообщило Минобороны России.
«11 января Вооруженные силы Российской Федерации обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС», — говорится в сообщении.
Для осуществления ротации на маршруте движения наблюдателей с 6:00 до 18:00 был объявлен режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими, уточнили в ведомстве.
Однако при проведении осмотра дороги в районах перехода специалистов МАГАТЭ военнослужащие ВС РФ зафиксировали неразорвавшиеся боеприпасы, оставшиеся в результате новых обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Несмотря на наличие неразминированных ВОП, российские военнослужащие обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию», — рассказали в Минобороны.
В составе прибывшей миссии четыре инспектора, которые будут наблюдать и оценивать состояние ЗАЭС. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на электростанции с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.
Ранее, 6 января, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что угроза обеспечения безопасной эксплуатации Запорожской АЭС может исходить только от боевиков ВСУ.
2 декабря «Росатом» сообщил по итогам встречи Алексея Лихачева с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси о запланированных на январь-февраль 2024 года полномасштабных консультациях России с агентством по ситуации вокруг ЗАЭС.
28 ноября Лихачев отметил, что у «Росатома» нет оснований для беспокойства о состоянии блоков станции. Глава ГК также сообщил, что он не видит в ближайшие месяцы перспектив поднятия блока выхода на генерацию атомной электроэнергии. По его словам, для возможной эксплуатации станции необходимо решить вопрос прекращения военных угроз.
Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.