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Военные ВС РФ вводили режим прекращения огня на ЗАЭС для ротации миссии МАГАТЭ

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Фото: Global Look Press/Argumenty i Fakty/Dmitry Grigoriev
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Российские военные вводили режим прекращения огня на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) для ротации миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом в четверг, 11 января, сообщило Минобороны России.

«11 января Вооруженные силы Российской Федерации обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС», — говорится в сообщении.

Для осуществления ротации на маршруте движения наблюдателей с 6:00 до 18:00 был объявлен режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими, уточнили в ведомстве.

Однако при проведении осмотра дороги в районах перехода специалистов МАГАТЭ военнослужащие ВС РФ зафиксировали неразорвавшиеся боеприпасы, оставшиеся в результате новых обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Несмотря на наличие неразминированных ВОП, российские военнослужащие обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию», — рассказали в Минобороны.

В составе прибывшей миссии четыре инспектора, которые будут наблюдать и оценивать состояние ЗАЭС. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на электростанции с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.

Ядерные споры: чем обернется удар по Запорожской АЭС
Восстановить работу станции возможно после прекращения обстрелов со стороны ВСУ

Ранее, 6 января, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что угроза обеспечения безопасной эксплуатации Запорожской АЭС может исходить только от боевиков ВСУ.

2 декабря «Росатом» сообщил по итогам встречи Алексея Лихачева с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси о запланированных на январь-февраль 2024 года полномасштабных консультациях России с агентством по ситуации вокруг ЗАЭС.

28 ноября Лихачев отметил, что у «Росатома» нет оснований для беспокойства о состоянии блоков станции. Глава ГК также сообщил, что он не видит в ближайшие месяцы перспектив поднятия блока выхода на генерацию атомной электроэнергии. По его словам, для возможной эксплуатации станции необходимо решить вопрос прекращения военных угроз.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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