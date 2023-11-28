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Лихачев заявил об отсутствии беспокойств по поводу состояния Запорожской АЭС

Лихачев: у «Росатома» нет беспокойств, связанных с состоянием Запорожской АЭС
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Фото: ТАСС/Софья Сандурская
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У «Росатома» нет беспокойств, связанных с состоянием Запорожской АЭС (ЗАЭС) . Об этом 28 ноября заявил глава компании Алексей Лихачев на Примаковских чтениях.

«Никаких беспокойств, связанных с состоянием блоков, у нас сегодня нет», — сказал он.

Лихачев также отметил, что в ближайшие месяцы он не видит перспектив поднятия блока выхода на генерацию атомной электроэнергии. По его словам, работы одного блока № 4 в режиме «горячего останова» хватает для обеспечения электричеством самой станции и города Энергодар.

Он добавил, что с эксплуатирующей организацией на сегодняшний день заключили контракт 4200 человек, еще 1000 заявлений на работу находится в процессе рассмотрения. Кроме того, Лихачев указал и на присутствие экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на станции.

«У экспертов МАГАТЭ есть вопросы, руководство станции отвечает на них, вот этот надзор, присмотр, простите меня за это слово, изнутри, он осуществляется в режиме реального времени», — пояснил он.

Глава «Росатома» подчеркнул, что для возможной эксплуатации станции необходимо решить вопрос прекращения военных угроз. Ситуация вокруг станции, по его мнению, остается напряженной даже несмотря на то, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в последнее время не наносят ударов по самой ЗАЭС. Они наносят их по Энергодару, уточнил Лихачев.

«Вопрос состояния персонала и психологического состояния, и защищенности является одним из ключевых, он, к сожалению, нарушается, очевидно нарушается не РФ», — сказал он.

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Ранее, 26 ноября, МАГАТЭ сообщило, что Запорожская АЭС была отключена от основной внешней линии электроснабжения в 750 кВ. По данным организации, причиной отключения стало короткое замыкание примерно в 100 км к северу от станции. Для обеспечения своих нужд, включая охлаждение реакторов, ЗАЭС полагается на запасную линию в 330 кВ.

До этого, 22 ноября, энергоблок № 5 Запорожской АЭС был переведен из режима «горячий останов» в режим «холодный останов». Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в беседе с «Известиями» объяснил, что это было сделано для выяснения причин обнаружения бора в контуре охлаждения.

2 ноября глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о запуске украинскими боевиками беспилотников в ходе ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Он также сообщил о налете дронов на правом берегу Днепра. Минобороны РФ назвало такое действие Киева провокацией для создания угрозы техногенной катастрофы на ЗАЭС.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников Международного агентства по атомной энергии.

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