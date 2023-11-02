Рогов назвал налет дронов на Энергодар попыткой сорвать работу МАГАТЭ

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов 2 ноября сообщил о запуске украинскими боевиками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Энергодару в ходе ротации миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

«Массированный налет дронов-камикадзе ВСУ на Энергодар осуществляется в момент ротации членов миссии МАГАТЭ», — написал он в своем Telegram-канале, добавив, что, предварительно, жертв нет.

По словам Рогова, запуск беспилотников был провокацией со стороны Вооруженных сил Украины. Он добавил, что количество выпущенных дронов достигло уже 10.

Глава движения также сообщил о налете дронов на правом берегу Днепра.

Ранее, 4 октября, замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва призывает МАГАТЭ фиксировать случаи нападения Украины на ЗАЭС. Он отметил, что возможная атака на ЗАЭС станет очередным эскалационным шагом.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников Международного агентства по атомной энергии. Эксперты МАГАТЭ работают на АЭС после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на объект в сентябре прошлого года.