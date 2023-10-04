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Москва призвала МАГАТЭ начать фиксировать попытки Киева атаковать ЗАЭС

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Фото: ТАСС/Коновалов Алексей
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Киев не прекращает попытки дестабилизировать обстановку в районе Запорожской АЭС (ЗАЭС) и ее города-спутника Энергодара, поэтому Москва призывает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) фиксировать случаи нападения Украины на станцию. Об этом 4 октября сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы призываем агентство не просто фиксировать факты нападений на станцию и город-спутник Энергодар с помощью беспилотников и иным образом, а фиксировать, кто несет за это ответственность», — сказал он на полях форума «Россия и Ибероамерика в турбулентном мире: история и современность».

Однако Москве пока не удалось добиться от МАГАТЭ необходимых действий в данном вопросе. Кроме того, Россия продолжает предостерегать Украину и ее союзников от попыток дестабилизировать обстановку вокруг ЗАЭС.

«Это будет помимо всего прочего не просто эскалационным шагом очередным, это будет действием, по сути дела перечеркивающим те принципы и тезисы, которые гендиректор [МАГАТЭ Рафаэль] Гросси разработал и продвигал в последние месяцы на профильных площадках, включая Совет Безопасности ООН», — отметил замминистра.

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Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские военные во время ротации инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС зафиксировали неразорвавшиеся украинские снаряды в непосредственной близости от станции. Несмотря на это, российские военные обеспечили безопасную доставку наблюдателей МАГАТЭ на электростанцию, уточнили в ведомстве.

21 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с Гросси вопросы безопасности Запорожской АЭС. Они также обменялись мнениями по основным направлениям деятельности агентства и подтвердили намерения продолжать сотрудничество России и МАГАТЭ, чтобы избежать создаваемых Украиной угроз безопасности эксплуатации ЗАЭС.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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