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Энергоблок № 5 Запорожской АЭС перевели в режим «холодного останова»

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Фото: ТАСС/Александр Полегенько
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Энергоблок № 5 Запорожской АЭС перевели из режима «горячий останов» в режим «холодный останов». Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в беседе с «Известиями» 22 ноября объяснил, что это было сделано для выяснения причин обнаружения бора в контуре охлаждения.

«Когда повышается содержание бора во втором контуре охлаждения, то это предмет анализа. В данном случае превышение минимально и не несет никакой угрозы. Реактор не на мощностях работает», — подчеркнул он.

По словам советника гендиректора концерна, сейчас сотрудникам АЭС необходимо проанализировать ситуацию. Энергоблок № 5 не вносил никакого влияния на генерацию пара как для внутренних нужд станции, так и для внешних потребителей в Энергодаре, и в этом смысле работал сам на себя.

Таким образом, перевод энергоблока в «холодный» режим не приведет ни к рискам, ни к превышению нагрузок, заверил Карчаа. Все системы станции работают в штатном режиме, никаких угроз ядерной безопасности нет.

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Ранее, 5 октября, гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что Россия в 2024 году будет искать варианты перезапуска Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников Международного агентства по атомной энергии.

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