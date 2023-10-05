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Россия будет искать возможность запустить Запорожскую АЭС в 2024 году

Лихачев: РФ в следующем году будет искать возможность запуска ЗАЭС
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Фото: ТАСС/Эрик Романенко
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РФ в 2024 году в зависимости от ситуации будет искать варианты перезапуска Запорожской АЭС, заявил 5 октября в интервью телеканалу «Россия 24» гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Думаю, что в следующем году по мере развития ситуации мы будем искать варианты и возможности перевода этого объекта в разряд действующих», — отметил он.

Гендиректор «Росатома» отметил, что в ближайшее время перспектив запуска АЭС не видят из-за обостренной военно-политической обстановки.

Лихачев сказал, что на данный момент на станции ситуация стабильная, блоки находятся в режиме остановов.

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Ранее, 25 сентября, Лихачев и гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обсудили вопросы обеспечения безопасности ЗАЭС. Гендиректор госкорпорации «Росатом» отметил, что российская сторона и дальше будет создавать необходимые условия для обеспечения эффективного действия агентства на станциях.

До этого, 19 сентября, Гросси заявил, что ситуация с безопасностью на ЗАЭС несколько улучшилась в последнее время, однако ее всё еще легко вывести из-под контроля.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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