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Лихачев и Гросси обсудили безопасность Запорожской АЭС

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Фото: Global Look Press/Argumenty i Fakty/Dmitry Grigoriev
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Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС во время встречи на полях генеральной конференции МАГАТЭ в Вене. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба госкорпорации.

«Стороны обсудили основные моменты нынешнего и прогрессивного развития двустороннего взаимодействия между Россией и МАГАТЭ. Остановились на границах, границах с обеспечением ядерной и физической безопасности крупнейшей в Европе Запорожской АЭС», — говорится в релизе компании, опубликованном в ее Telegram-канале.

Лихачев подчеркнул, что российская сторона и дальше будет создавать все необходимые условия для обеспечения эффективного действия МАГАТЭ на станциях. Он рассказал Гросси об усилиях, которые предпринимают российские акционеры для развития социальной сферы Энергодара, а также чтобы в целом нормализовать жизнь в городе.

В ходе встречи стороны заключили договор о продолжении сложившейся практики регулярных рабочих контактов.

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Ранее, 21 сентября, министр иностранных дел России Сергей Лавров также обсудил с Гросси вопросы безопасности Запорожской АЭС. Они также обменялись мнениями по основным направлениям деятельности агентства и подтвердили намерения продолжать сотрудничество России и МАГАТЭ, чтобы избежать создаваемых Украиной угроз безопасности эксплуатации ЗАЭС.

До этого, 19 сентября, Гросси в интервью «РИА Новости» заявил, что ситуация с безопасностью на ЗАЭС несколько улучшилась в последнее время, однако ее всё еще легко вывести из-под контроля. По словам Гросси, сейчас в районе ЗАЭС обстрелов нет. При этом 15 сентября эксперты МАГАТЭ сообщили, что рядом в АЭС продолжают звучать взрывы. Новых мин или взрывчатых веществ там не нашли, но в буферной между внутренним и внешним ограждениями по периметру объекта были взрывные устройства.

31 августа произошла очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. В ее состав входят пять экспертов, которые наблюдают и оценивают состояние станции.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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