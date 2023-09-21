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Лавров и Гросси обсудили вопросы безопасности Запорожской АЭС

Лавров и Гросси обсудили вопросы безопасности Запорожской АЭС

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Фото: МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН 20 сентября обменялись мнениями по направлениям деятельности МАГАТЭ, в том числе обсудили вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

«В ходе беседы состоялся обмен мнениями по основным направлениям деятельности агентства. Были также подробно обсуждены вопросы безопасности Запорожской АЭС», ― гласит сообщение на сайте внешнеполитического ведомства.

В российском МИД также отметили, что Лавров и Гросси подтвердили намерения продолжать сотрудничество России и МАГАТЭ, чтобы избежать создаваемых Украиной угроз безопасности эксплуатации ЗАЭС.

«Отмечен также долгосрочный губительный эффект применения боеприпасов с обедненным ураном, которые «коллективный Запад» поставляет режиму в Киеве», ― гласит заявление МИД РФ.

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Ранее, 19 сентября, Гросси заявил, что «с нетерпением ждет» предстоящих контактов с российской делегацией на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. Он подчеркнул, что у МАГАТЭ и России — широкий круг вопросов для обсуждения.

В тот же день Гросси заявлял, что ситуация с безопасностью на ЗАЭС несколько улучшилась в последнее время. Однако он в очередной раз подчеркнул хрупкость установившейся ситуации, которую всё еще легко вывести из-под контроля.

31 августа на ЗАЭС произошла очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ. В ее состав входят пять экспертов, которые наблюдают и оценивают состояние станции.

Тогда же Минобороны РФ сообщило, что Украина попыталась дискредитировать Вооруженные силы РФ во время ротации инспекторов МАГАТЭ, применив на пути специалистов имитирующие взрывы средства. Однако российские военные обеспечили экспертам безопасный проезд и объявили режим прекращения огня рядом с местом перехода наблюдателей МАГАТЭ.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

Неделя высокого уровня ГА ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Ранее МИД РФ сообщал, что в программе министра Лаврова на полях сессии Генассамблеи порядка 20 двусторонних встреч.

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