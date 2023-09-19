В МАГАТЭ заявили об улучшении ситуации с безопасностью ЗАЭС

Ситуация с безопасностью на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) несколько улучшилась в последнее время, однако ее всё еще легко вывести из-под контроля. Об этом 19 сентября сообщает генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Пока что мы видели определенное улучшение, но ситуация продолжает быть крайне хрупкой в Запорожье (на ЗАЭС. ― Ред.)», ― заявил Гросси в интервью «РИА Новости».

По словам гендиректора МАГАТЭ, каждый день на ЗАЭС бросает экспертам новый вызов, тем не менее, отметил Гросси, сейчас в районе электростанции обстрелов не происходит.

31 августа произошла очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. В ее состав входят пять экспертов, которые наблюдают и оценивают состояние станции.

Позднее в тот день Минобороны РФ сообщило, что Украина попыталась дискредитировать Вооруженные силы РФ во время ротации инспекторов МАГАТЭ, применив на пути специалистов имитирующие взрывы средства. Однако российские военные обеспечили экспертам безопасный проезд и объявили режим прекращения огня рядом с местом перехода наблюдателей МАГАТЭ.

До этого, 28 августа, Гросси указал на усиление наступления украинских войск в Запорожской области. Это, по его мнению, может привести к росту риска ущерба для Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.