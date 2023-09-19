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Глава МАГАТЭ заявил о намерении обсудить с РФ ситуацию вокруг ЗАЭС

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси «с нетерпением ждет» предстоящих контактов с российской делегацией на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН, заявил он 19 сентября.

Гросси отметил, что МАГАТЭ рассматривает Россию как своего ключевого партнера и рассчитывает 20 сентября обсудить с российской делегацией ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

«Россия является очень важным, критически важным партнером для нашего агентства. Поэтому мы надеемся обсудить такие вопросы, как ситуация с Запорожской АЭС, которая находится под контролем России. У нас там размещена миссия, которая отвечает за безопасность», — сказал Гросси в беседе с «РИА Новости».

Он подчеркнул, что у МАГАТЭ и России — широкий круг вопросов для обсуждения.

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Ранее в этот день Гросси заявлял, что ситуация с безопасностью на ЗАЭС несколько улучшилась в последнее время. Однако он в очередной раз подчеркнул хрупкость установившейся ситуации, которую всё еще легко вывести из-под контроля.

31 августа на ЗАЭС произошла очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ. В ее состав входят пять экспертов, которые наблюдают и оценивают состояние станции.

В тот же день, 31 августа, Минобороны РФ сообщило, что Украина попыталась дискредитировать Вооруженные силы РФ во время ротации инспекторов МАГАТЭ, применив на пути специалистов имитирующие взрывы средства. Однако российские военные обеспечили экспертам безопасный проезд и объявили режим прекращения огня рядом с местом перехода наблюдателей МАГАТЭ.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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