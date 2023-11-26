МАГАТЭ сообщило об отключении ЗАЭС от основной линии электроснабжения

Запорожская АЭС (ЗАЭС) 26 ноября была отключена от основной внешней линии электроснабжения в 750 кВ. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

«На станции заявили, что линия ремонтируется, но неизвестно, когда ее снова подключат», — говорится в сообщении.

По данным МАГАТЭ, причиной отключения стало короткое замыкание примерно в 100 км к северу от станции. Для обеспечения своих нужд, включая охлаждение реакторов, ЗАЭС полагается на запасную линию в 330 кВ.

Ранее, 2 ноября, глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о запуске украинскими боевиками беспилотников в ходе ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Он также сообщил о налете дронов на правом берегу Днепра. Минобороны РФ назвало такое действие Киева провокацией для создания угрозы техногенной катастрофы на ЗАЭС.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атака украинских беспилотников на Энергодар нарушила принципы физической ядерной безопасности ЗАЭС. Кроме того, она отметила, что Москва призывает руководство МАГАТЭ осуществлять ротацию экспертов исключительно через территорию РФ во избежание угрозы их жизни и здоровью.

До этого, 4 октября, замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва призывает МАГАТЭ фиксировать случаи нападения Украины на ЗАЭС. По его словам, возможная атака на ЗАЭС станет очередным эскалационным шагом.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников Международного агентства по атомной энергии. Эксперты МАГАТЭ работают на АЭС после первого визита Гросси на объект в сентябре прошлого года.