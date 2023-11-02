В МИД РФ назвали атаку на Энергодар нарушением принципов ядерной безопасности ЗАЭС

Атака украинских беспилотников на Энергодар нарушила принципы физической ядерной безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом в четверг, 2 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Киев продолжает «играть с огнем», осуществляет преступные и безответственные провокации, грубо нарушает провозглашенные гендиректором МАГАТЭ [Рафаэлем Гросси] так называемые пять принципов по обеспечению ядерной и физической ядерной безопасности ЗАЭС», — передает ее комментарий пресс-служба МИД РФ.

Кроме того, Захарова отметила, что Москва призывает руководство МАГАТЭ осуществлять ротацию экспертов исключительно через территорию РФ во избежание угрозы их жизни и здоровью.

2 ноября глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о запуске украинскими боевиками беспилотников в ходе ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Он также сообщил о налете дронов на правом берегу Днепра. Минобороны РФ назвало такое действие Киева провокацией для создания угрозы техногенной катастрофы на ЗАЭС.

До этого, 4 октября, замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва призывает МАГАТЭ фиксировать случаи нападения Украины на ЗАЭС. По его словам, возможная атака на ЗАЭС станет очередным эскалационным шагом.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников Международного агентства по атомной энергии. Эксперты МАГАТЭ работают на АЭС после первого визита Гросси на объект в сентябре прошлого года.