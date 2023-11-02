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Киев совершил провокацию для создания угрозы техногенной катастрофы на ЗАЭС

МО РФ: Киев совершил провокацию для создания угрозы техногенной катастрофы на ЗАЭС
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Киевский режим совершил провокацию для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и срыва ротации сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом 2 ноября сообщило Минобороны РФ.

Как указали в ведомстве, боевики запустили девять беспилотников в районе Энергодара Запорожской области.

Средства противовоздушной обороны обнаружили и перехватили их около 12:30 мск.

Беспилотники были коптерного типа, уточнило Минобороны.

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Ранее в этот день глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о запуске украинскими боевиками беспилотников в ходе ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Он также сообщил о налете дронов на правом берегу Днепра.

До этого, 4 октября, замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва призывает МАГАТЭ фиксировать случаи нападения Украины на ЗАЭС. По его словам, возможная атака на ЗАЭС станет очередным эскалационным шагом.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников Международного агентства по атомной энергии. Эксперты МАГАТЭ работают на АЭС после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на объект в сентябре прошлого года.

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