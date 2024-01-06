Лихачев заверил в безопасности эксплуатации Запорожской АЭС

Угроза обеспечения безопасной эксплуатации Запорожской атомной электростанции (АЭС) может исходить только от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Со стороны нынешнего коллектива никаких сомнений в данной безопасности не наблюдается, заявил 6 января генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в интервью телеканалу «Россия 24».

«У нас нет никаких сомнений, что нынешний коллектив (ЗАЭС) обеспечит безопасную эксплуатацию Запорожской атомной электростанции. Мы предпринимаем все усилия, чтобы в нынешнем режиме любые риски были сведены к нулю. Это происходит под контролем МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии. — Ред.)», — сообщил Лихачев.

24 декабря Россия заверила МАГАТЭ в наличии достаточного количества персонала на ЗАЭС для обеспечения ее безопасной работы.

Ранее, 2 декабря, «Росатом» сообщил по итогам встречи Алексея Лихачева с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси о запланированных на январь-февраль 2024 года полномасштабных консультациях России с агентством по ситуации вокруг ЗАЭС.

До этого, 28 ноября, Лихачев отмечал, что у «Росатома» нет оснований для беспокойства о состоянии блоков станции. Он также подчеркивал, что в ближайшие месяцы он не видит перспектив поднятия блока выхода на генерацию атомной электроэнергии. По его словам, для возможной эксплуатации станции необходимо решить вопрос прекращения военных угроз.

22 ноября энергоблок № 5 ЗАЭС перевели из режима «горячий останов» в режим «холодный останов». Как отметил в беседе с «Известиями» советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, это было сделано для выяснения причин обнаружения бора в контуре охлаждения.

5 октября Лихачев заявил, что Россия в 2024 году будет искать варианты перезапуска Запорожской АЭС. При этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать ЗАЭС.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.