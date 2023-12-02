Россия и МАГАТЭ запланировали полномасштабные консультации по ЗАЭС

Россия и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) запланировали полномасштабные консультации по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в январе–феврале 2024 года. Об этом 2 декабря сообщает «Росатом» по итогам встречи генерального директора госкорпорации Алексея Лихачева с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

«В центре внимания были вопросы, касающиеся обеспечения ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС. <...> Есть договоренность о проведении полномасштабных консультаций в январе–феврале 2024 года», — говорится в сообщении «Росатома» в Telegram-канале.

Уточняется также, что разговор шел о работе миссии МАГАТЭ на станции и очередной ротации экспертов агентства, которая запланирована на 5 декабря 2023 года.

Во время встречи Лихачев подтвердил поддержку деятельности МАГАТЭ по продвижению мирного атома в качестве устойчивого источника энергии. Он отметил, что «Росатом» готов продолжить совместную работу в этом направлении.

Ранее, 28 ноября, Лихачев сообщил, что у «Росатома» нет оснований для беспокойства о состоянии блоков ЗАЭС. Лихачев также отметил, что в ближайшие месяцы он не видит перспектив поднятия блока выхода на генерацию атомной электроэнергии. Глава «Росатома» подчеркнул, что для возможной эксплуатации станции необходимо решить вопрос прекращения военных угроз.

До этого, 22 ноября, энергоблок № 5 ЗАЭС перевели из режима «горячий останов» в режим «холодный останов». Как отметил в беседе с «Известиями» советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, это было сделано для выяснения причин обнаружения бора в контуре охлаждения.

5 октября Лихачев заявил, что Россия в 2024 году будет искать варианты перезапуска Запорожской АЭС.

При этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать ЗАЭС. В частности председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 29 октября рассказал о массированном обстреле станции со стороны ВСУ. Он начался в половине пятого утра, а затем на станцию попытался высадиться десант. Советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа 20 ноября рассказал «Известиям», что обстрелы вооруженными силами Украины с 19 по 20 ноября территории ЗАЭС привели к попаданию снарядов в спецкорпус № 2 со свежим ядерным топливом и радиоактивными материалами.

В тот же день советник Карчаа сообщил, что украинские боевики нанесли 15 ударов по территории Запорожской АЭС. Шесть ракет попали в бассейн фонтана — охлаждения реакторов, еще две — в сухое хранилище ядерных отходов. По его словам, выбросов радиации со станции не происходило.

После этого в МАГАТЭ призвали немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Там сообщили, что в результате обстрелов на территории ЗАЭС были повреждены некоторые здания, системы и оборудование.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников Международного агентства по атомной энергии.