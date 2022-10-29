Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели массированный обстрел рано утром перед неудачной попыткой украинского десанта высадиться в Энергодаре в районе Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Примерно в половине пятого утра сначала был массированный обстрел тяжелой артиллерией, а затем попытка высадки десанта», — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

Об очередной попытке украинского десанта высадиться на Запорожской АЭС стало известно 29 октября. Как рассказал Рогов, российские военные отбили эту попытку, противник понес потери и отступил.

До этого, 19 октября, российские войска, охранявшие внешний периметр Запорожской АЭС, сорвали предыдущую десантную операцию украинской армии. Около четырех часов утра противник силами до двух рот предпринял очередную попытку высадки десанта на левый берег Каховского водохранилища и захвата территории АЭС.

Были задействованы 37 лодок и катеров с военнослужащими ВСУ. Десант был уничтожен — потери ВСУ составили более 90 украинских военнослужащих и 14 лодок. Остатки десанта артиллерийским огнем были рассеяны в акватории водохранилища.

На следующий день военный эксперт Дмитрий Болтенков выразил мнение в разговоре с «Известиями», что Киев попытается любой ценой вернуть контроль над Запорожской АЭС.

17 октября Рогов заявил, что демилитаризация ЗАЭС полностью исключена. Он отметил, что электростанция охраняется силами Росгвардии, но при этом украинские войска стягивают к линии фронта новые силы и вооружение, готовясь форсировать Днепр и захватить АЭС.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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