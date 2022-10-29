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Украинский десант вновь попытался высадиться в районе Запорожской АЭС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Украинские десантники 29 октября предприняли попытку высадиться в районе Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом рассказал председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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«Сегодня ранним утром, по словам очевидцев, в Энергодаре боевиками [президента Украины Владимира] Зеленского была предпринята попытка высадки десанта в районе Запорожской АЭС», — написал Рогов в своем Telegram-канале, отметив, что более подробно проинформирует о произошедшем позже.

19 октября российские войска, охранявшие внешний периметр Запорожской АЭС, сорвали десантную операцию украинской армии. Около четырех часов утра противник силами до двух рот предпринял очередную попытку высадки десанта на левый берег Каховского водохранилища и захвата территории АЭС.

Были задействованы 37 лодок и катеров с военнослужащими ВСУ. Десант был уничтожен — потери ВСУ составили более 90 украинских военнослужащих и 14 лодок. Остатки десанта артиллерийским огнем были рассеяны в акватории водохранилища.

На следующий день военный эксперт Дмитрий Болтенков выразил мнение в разговоре с «Известиями», что Киев попытается любой ценой вернуть контроль над Запорожской АЭС.

17 октября Рогов заявил, что демилитаризация ЗАЭС полностью исключена. Он отметил, что электростанция охраняется силами Росгвардии, но при этом украинские войска стягивают к линии фронта новые силы и вооружение, готовясь форсировать Днепр и захватить АЭС.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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