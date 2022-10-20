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Эксперт рассказал о будущих попытках Украины вернуть Запорожскую АЭС

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Фото: ТАСС/URA.RU/Таисия Воронцова
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Украина попытается любой ценой вернуть контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), считает военный эксперт Дмитрий Болтенков. Об этом он рассказал «Известиям» 20 октября.

«Эти ребята не отступят»
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В среду, 19 октября, подразделения Вооруженных сил РФ, охранявшие внешний периметр ЗАЭС, сорвали десантную операцию украинских формирований. Около четырех часов утра противник силами до двух рот предпринял очередную попытку высадки десанта на левый берег Каховского водохранилища и захвата территории ЗАЭС.

Были задействованы 37 лодок и катеров с военнослужащими ВФУ, в том числе 12 тяжелого и 25 легкого типов. Десант был уничтожен — потери ВФУ составили более 90 украинских военнослужащих и 14 лодок. Остатки десанта артиллерийским огнем были рассеяны в акватории водохранилища.

«Украина еще до начала военной спецоперации получила американские резиновые лодки и катера. Были достаточно большие поставки — больше 100 единиц. Тогда многие смеялись о возможностях, которые получит ВМС Украины после их получения. Однако при грамотном применении такая техника кому угодно доставит проблемы, и ВФУ ее используют по назначению. Десантные операции на Каховском водохранилище — это их стихия. Они могут быстро доставить десантников в нужную точку. Также были сообщения об использовании в десантных операциях подводных буксировщиков для пловцов-диверсантов. Украина технически готова к таким десантам», — рассказал он.

Эксперт отметил, что такие операции ВФУ будут проводить и в дальнейшем.

«Слишком много стоит на кону — крупнейшая в Европе АЭС. С потерями украинская сторона считаться не будет. Даже если закончатся свои боевые пловцы или морпехи, они попытаются нанять таких бойцов за границей, благо деньги они получают от западных стран. Терять бдительности не стоит. Отражение таких десантов — задача не простая, и то, что мы их уничтожаем, — это безусловно успех», — добавил Болтенков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не влезай: в МО рассказали подробности попытки захвата Запорожской АЭС

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