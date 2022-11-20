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Глава МАГАТЭ призывал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призывал немедленно прекратить обстрелы Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом говорится в заявлении, опубликованном 20 ноября.

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«Новости от нашей команды (экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. — Ред.) за вчера и сегодня утром крайне тревожные. На площадке этой крупной атомной электростанции произошли взрывы, что совершенно неприемлемо. Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно прекратить. Как я уже говорил много раз, вы играете с огнем», — заявил Гросси.

По данным МАГАТЭ, в результате обстрелов на территории АЭС были повреждены некоторые здания, системы и оборудование. Отмечается, что «ни одно из них пока не критично для ядерной безопасности». О пострадавших сведений нет.

Ранее в воскресенье советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что украинские боевики нанесли 15 ударов по территории Запорожской АЭС. Шесть ракет попали в бассейн фонтана-охлаждения реакторов, еще две — в сухое хранилище ядерных отходов. По его словам, выбросов радиации со станции не происходило.

14 ноября в МАГАТЭ заявили о растущей обеспокоенности безопасностью на Запорожской АЭС, подвергающейся обстрелам со стороны украинских боевиков. Так, Гросси заявил, что МАГАТЭ продолжит вести диалог с Россией и Украиной по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов допустил в свою очередь создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС до конца года.

Еще 2 ноября замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил об изучении вопроса создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. По его словам, главной задачей является предотвращение обстрелов со стороны Киева.

До этого, 5 октября, президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под российское управление. А 8 октября правительство страны распорядилось создать ФГУП «Запорожская АЭС».

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Она взята под охрану российских сил в рамках спецоперации в Донбассе. В Москве подчеркивали, что уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

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