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Постпред РФ допустил создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС до конца года

Постпред РФ Ульянов: зона безопасности вокруг Запорожской АЭС может быть создана до конца года
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Фото: РИА Новости
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Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов допустил создание зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) до конца года. Об этом он рассказал во вторник, 15 ноября.

«Сам глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси говорит, что до конца года. Такие вещи можно гораздо быстрее согласовывать. До конца года нас тоже устроит, но затягивать лучше не надо. Нужно четко понимать параметры этой зоны, ее режим», — рассказал Ульянов.

Он также добавил, что нужно хорошо понимать все параметры этой зоны, в том числе и географические.

«Затягивать лучше не надо, но нужно четко понимать параметры этой зоны, ее режим, быть уверенными, что она будет достаточно эффективной. Есть целый ряд деталей, которые нуждаются в прояснении – географические параметры, что в практическом плане режим будет предполагать», — рассказал постпред.

Ульянов также назвал поверхностным отчет инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) об отсутствии у Украины планов по подготовке операции с «грязной бомбой».

«Два инспектора агентства посетили три объекта, в том числе, командные. Проверки длились несколько часов. Я надеюсь, никто не ожидал, что "грязная бомба" будет ожидать инспекторов на центральной площади обогатительного комбината», — отметил российский дипломат.

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