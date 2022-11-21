В «Росэнергоатоме» сообщили об обстреле ВСУ спецкорпуса с ядерным топливом на ЗАЭС

Обстрелы вооруженными силами Украины с 19 по 20 ноября территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) привели к попаданию снарядов в спецкорпус № 2 со свежим ядерным топливом и радиоактивными материалами. На крыше именно этого сооружения во время визита стоял глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, рассказал «Известиям» в воскресенье, 20 ноября, советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

«Помню диалог на крыше: Гросси спросил — а что под пробоинами? Ему ответили — там ремонтные мастерские. Я тогда заметил, что 50 м вправо — место хранения радиоактивных материалов, а 50 м влево — свежее ядерное топливо. А разлет у снарядов значительный. Сегодня повезло, что снаряды попали вот так — под ними мастерские, а завтра прилетит на 50 м вправо-влево, и последствия понять несложно», — сказал он.

Карчаа добавил, что наряду со спецкорпусом повреждены брызгальные бассейны — часть системы охлаждения ядерного реактора. Также разбита узкоколейка, по которой перемещали грузы внутри ЗАЭС.

Боеприпасы разрывались и вблизи сухого хранилища отработанных ядерных отходов: осколки посекли его стену, которую инженеры решили поставить совсем недавно: если бы не она, фрагменты снарядов угодили бы напрямую в хранилище.

По словам советника, в этот раз пострадавших от обстрелов ВСУ нет, в выходные людей на станции значительно меньше, чем в будни. Но цели националистов ему понять сложно.

«Я не врач-психиатр, говорю без преувеличения. Диагностировать действия психически больных людей крайне сложно. Но то, что сказал Гросси, мол, я не знаю, с чьей стороны обстрелы, это фраза от лукавого. Всё он знает прекрасно, с чьей это стороны. Это лицедейство становится утомительным», — сказал он.

Карчаа отметил, что пытался как можно мягче определять ситуацию, понимая, под каким колоссальным давлением, тех же американцев, находится миссия МАГАТЭ.

«Но любому лицедейству должен быть предел. У Гросси четыре наблюдателя на станции, прилетало из Марганца на той стороне Днепра, и, чтобы не понять и не зафиксировать это, надо быть слепым», — подчеркнул он.

МАГАТЭ планирует оценить причиненный Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) ущерб в результате обстрелов за выходные дни, заявил 20 ноября его гендиректор Рафаэль Гросси. Он добавил, что специалисты агентства планируют в понедельник, 21 ноября, осмотреть станцию, если позволит ситуация.

Ранее в воскресенье советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что украинские боевики нанесли 15 ударов по территории Запорожской АЭС. Шесть ракет попали в бассейн фонтана — охлаждения реакторов, еще две — в сухое хранилище ядерных отходов. По его словам, выбросов радиации со станции не происходило.

После этого в МАГАТЭ призвали немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Там сообщили, что в результате обстрелов на территории ЗАЭС были повреждены некоторые здания, системы и оборудование.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Она взята под охрану российских сил в рамках спецоперации в Донбассе. В Москве подчеркивали, что уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

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