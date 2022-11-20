МАГАТЭ оценит причиненный Запорожской АЭС ущерб при последних обстрелах

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) планирует оценить причиненный Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) ущерб в результате обстрелов за выходные дни. Об этом заявил 20 ноября его гендиректор Рафаэль Гросси.

«В настоящий момент мы оцениваем ущерб. Станция была затронута, однако реакторы не пострадали», — сказал он в интервью телеканалу BFM TV.

Он также добавил, что специалисты МАГАТЭ планируют в понедельник осмотреть станцию, если позволит ситуация. Гросси также подчеркнул, что ситуация вокруг Запорожской АЭС вновь усугубилась.

«Это прямые атаки на станцию, такого не было с лета этого года. Это свидетельствует об очевидном ухудшении ситуации», — заключил он.

Ранее в воскресенье советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что украинские боевики нанесли 15 ударов по территории Запорожской АЭС. Шесть ракет попали в бассейн фонтана — охлаждения реакторов, еще две — в сухое хранилище ядерных отходов. По его словам, выбросов радиации со станции не происходило.

После этого в МАГАТЭ призвали немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Там сообщили, что в результате обстрелов на территории ЗАЭС были повреждены некоторые здания, системы и оборудование.

В этот же день глава Чеченской Республики (ЧР) Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео обстрела АЭС, которое ему прислал командир ОМОНа «Ахмат» управления Росгвардии по ЧР Анзор Бисаев. Кадыров отметил, что, в то время как все международные организации говорят о якобы ядерной угрозе со стороны России, украинские боевики беспрепятственно продолжают наносить удары по крупнейшей атомной электростанции в Европе.

14 ноября в МАГАТЭ заявили о растущей обеспокоенности безопасностью на Запорожской АЭС, подвергающейся обстрелам со стороны украинских боевиков. Так, Гросси заявил, что МАГАТЭ продолжит вести диалог с Россией и Украиной по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов допустил в свою очередь создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС до конца года.

Еще 2 ноября замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил об изучении вопроса создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. По его словам, главной задачей является предотвращение обстрелов со стороны Киева.

5 октября президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под российское управление. А 8 октября правительство страны распорядилось создать ФГУП «Запорожская АЭС».

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Она взята под охрану российских сил в рамках спецоперации в Донбассе. В Москве подчеркивали, что уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

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