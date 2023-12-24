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РФ уведомила МАГАТЭ о достаточном количестве сотрудников для эксплуатации ЗАЭС

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Фото: РИА Новости
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Постоянное представительство России при международных организациях в Вене сообщило Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что на Запорожской АЭС хватает персонала для обеспечения ее безопасной работы.

«На ЗАЭС имеется достаточное количество сотрудников для обеспечения ее безопасной эксплуатации в режимах холодного и горячего останова, а также для проведения плановых ремонтных работ», — сказано в документе, распространенном 22 декабря российской стороной.

Также в тексте сказано, что набор новых сотрудников на Запорожскую АЭС продолжается. Помимо этого, МАГАТЭ поставили в известность, что радиационный фон на территории объекта и в районе его расположения не превышает установленных норм.

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Ранее, 2 декабря, «Росатом» сообщил по итогам встречи генерального директора госкорпорации Алексея Лихачева с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси о запланированных на январь–февраль 2024 года полномасштабных консультаций России с агентством по ситуации вокруг ЗАЭС.

До этого, 28 ноября, Лихачев отмечал, что у «Росатома» нет оснований для беспокойства о состоянии блоков станции. Он также подчеркивал, что в ближайшие месяцы он не видит перспектив поднятия блока выхода на генерацию атомной электроэнергии. По его словам, для возможной эксплуатации станции необходимо решить вопрос прекращения военных угроз.

22 ноября энергоблок № 5 ЗАЭС перевели из режима «горячий останов» в режим «холодный останов». Как отметил в беседе с «Известиями» советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, это было сделано для выяснения причин обнаружения бора в контуре охлаждения.

5 октября Лихачев заявил, что Россия в 2024 году будет искать варианты перезапуска Запорожской АЭС. При этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать ЗАЭС.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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