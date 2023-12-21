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Герасимов заявил о продолжении попыток Киева атаковать ЗАЭС дронами со взрывчаткой

Герасимов: Украина не оставляет попыток совершения актов ядерного терроризма
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Фото: Global Look Press/Ashley Chan
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Киевский режим не оставляет попыток ядерного терроризма, регулярно направляя беспилотные летательные аппараты (БПЛА) со взрывчаткой на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) и Энергодар. Об этом сообщил в четверг, 21 декабря, начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны РФ в 2023 году.

«Украина не оставляет попыток совершения актов ядерного терроризма, систематически направляет беспилотные летательные аппараты, снаряженные взрывными устройствами, на Запорожскую АЭС и город Энергодар», — указал он.

Герасимов добавил, что в мае этого года была сорвана попытка украинских диверсантов подорвать линии электропередачи Ленинградской и Калининской АЭС.

Ядро проблемы: как прошел визит главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Рафаэль Гросси объявил о разработке нового подхода к безопасности станции

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал 12 декабря о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стремятся через левый берег Днепра получить контроль над ЗАЭС, которую украинский президент Владимир Зеленский обещал Западу захватить еще год назад.

В начале месяца «Росатом» сообщила по итогам встречи генерального директора госкорпорации Алексея Лихачева с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси о запланированных на январь-февраль 2024 года полномасштабных консультациях России с агентством по ситуации вокруг ЗАЭС.

Ранее, 28 ноября, Лихачев сообщил, что у «Росатома» нет оснований для беспокойства о состоянии блоков ЗАЭС. Лихачев также отметил, что в ближайшие месяцы он не видит перспектив поднятия блока выхода на генерацию атомной электроэнергии. Глава «Росатома» подчеркнул, что для возможной эксплуатации станции необходимо решить вопрос прекращения военных угроз.

При этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать ЗАЭС. В частности, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 29 октября рассказал о массированном обстреле станции со стороны ВСУ. Он начался в половине пятого утра, а затем на станцию попытался высадиться десант.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников Международного агентства по атомной энергии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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